“الأنروا”: انهيار وقف إطلاق النار بغزّة تسبب في موجة نزوح أخرى شملت أكثر من 142 ألف شخص بين 18 و23 آذار/مارس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2025 - 13:42

“الأنروا”: انهيار وقف إطلاق النار بغزّة تسبب في موجة نزوح أخرى شملت أكثر من 142 ألف شخص بين 18 و23 آذار/مارس

منذ 56 mins 5 April، 2025
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