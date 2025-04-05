“الأونروا”: نحو 1.9 مليون فلسطيني بينهم عشرات آلاف الأطفال نزحوا قسريًا بشكل متكرّر منذ بدء الحرب في غزّ – موقع قناة المنار – لبنان
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“الأونروا”: نحو 1.9 مليون فلسطيني بينهم عشرات آلاف الأطفال نزحوا قسريًا بشكل متكرّر منذ بدء الحرب في غزّ
منذ 57 mins
5 April، 2025
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