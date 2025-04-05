رئاسة الجمهورية اللبنانية: الاجتماع بين عون وأورتاغوس كان بنّاءً وتم البحث في عدد من الملفات أبرزها الوضع في الجنوب والحدود اللبنانية-السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2025 - 11:24

رئاسة الجمهورية اللبنانية: الاجتماع بين عون وأورتاغوس كان بنّاءً وتم البحث في عدد من الملفات أبرزها الوضع في الجنوب والحدود اللبنانية-السورية

منذ 26 mins 5 April، 2025
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