القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو ينوي السفر إلى واشنطن الإثنين للقاء ترامب لكن التفاصيل لم تحسم بعد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2025 - 11:22

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو ينوي السفر إلى واشنطن الإثنين للقاء ترامب لكن التفاصيل لم تحسم بعد

منذ 27 mins 5 April، 2025
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