صحيفة “يديعوت أحرونوت الإسرائيلية”: الجيش قال وعلى عكس ما يُظهر الفيديو إنّ المركبات تقدّمت نحو قواته دون أضواء أو إشارات طوارئ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 5 2025 - 11:22

صحيفة “يديعوت أحرونوت الإسرائيلية”: الجيش قال وعلى عكس ما يُظهر الفيديو إنّ المركبات تقدّمت نحو قواته دون أضواء أو إشارات طوارئ

منذ 29 mins 5 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة