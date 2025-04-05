معلومات لقناة المنار : الرئيس عون اكد لاورتاغوس ان من يخرق اتفاق وقف اطلاق النار هو اسرائيل ويجب وقف الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية والتزام اسرائيل باتفاق وقف اطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2025 - 11:22

معلومات لقناة المنار : الرئيس عون اكد لاورتاغوس ان من يخرق اتفاق وقف اطلاق النار هو اسرائيل ويجب وقف الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية والتزام اسرائيل باتفاق وقف اطلاق النار

منذ 40 mins 5 April، 2025
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