زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: ترامب خان الشعب الأميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2025 - 11:22

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: ترامب خان الشعب الأميركي

منذ 41 mins 5 April، 2025
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