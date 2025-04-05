قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2025 - 05:28

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس

منذ 49 mins 5 April، 2025
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