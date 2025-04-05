المسيرة:غارتان لطيران العدو الأمريكي على منطقة كهلان شرق مدينة صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2025 - 03:44

المسيرة:غارتان لطيران العدو الأمريكي على منطقة كهلان شرق مدينة صعدة

منذ 16 mins 5 April، 2025
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