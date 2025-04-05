بورصة نيويورك تغلق الجمعة على تراجع حاد بنحو6 بالمئة للجلسة الثانية على التوالي على خلفية مخاوف المستثمرين حيال اقتصاد الولايات المتحدة بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2025 - 03:42

بورصة نيويورك تغلق الجمعة على تراجع حاد بنحو6 بالمئة للجلسة الثانية على التوالي على خلفية مخاوف المستثمرين حيال اقتصاد الولايات المتحدة بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة

منذ 2 ساعة 5 April، 2025
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