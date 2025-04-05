رئيس المصرف المركزي الأميركي جيروم باول يحذر من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب زادت مخاطر ارتفاع معدّل البطالة مرجّحا أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2025 - 01:54

رئيس المصرف المركزي الأميركي جيروم باول يحذر من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب زادت مخاطر ارتفاع معدّل البطالة مرجّحا أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو

منذ 31 mins 5 April، 2025
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