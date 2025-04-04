طيران الاحتلال يشن غارة على شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 4 2025 - 23:54

طيران الاحتلال يشن غارة على شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 9 mins 4 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة