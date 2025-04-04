طيران العدو يشن غارة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة وغارة أخرى على بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2025 - 19:40

طيران العدو يشن غارة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة وغارة أخرى على بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 38 mins 4 April، 2025
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