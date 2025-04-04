السيد الحوثي : أمريكا تتحرك رسميا لقمع أي نشاط يعبر عن الصوت الإنساني والموقف الإنساني المتضامن مع الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2025 - 17:22

السيد الحوثي : أمريكا تتحرك رسميا لقمع أي نشاط يعبر عن الصوت الإنساني والموقف الإنساني المتضامن مع الشعب الفلسطيني

منذ 41 mins 4 April، 2025
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