السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يخرق الاتفاق في لبنان ولم تتوقف انتهاكاته وغاراته وصولا إلى بيروت في استباحته للأراضي والدم اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2025 - 17:20

السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يخرق الاتفاق في لبنان ولم تتوقف انتهاكاته وغاراته وصولا إلى بيروت في استباحته للأراضي والدم اللبناني

منذ 43 mins 4 April، 2025
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