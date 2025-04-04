وزارة الصحة في غزة: ارتقاء 86 شهيداً وإصابة 287 مدنياً جراء العدوان على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2025 - 14:48

وزارة الصحة في غزة: ارتقاء 86 شهيداً وإصابة 287 مدنياً جراء العدوان على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية

منذ 41 mins 4 April، 2025
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