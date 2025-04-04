قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2025 - 08:52

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 10 mins 4 April، 2025
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