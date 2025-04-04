الدفاع المدني في غزة: 31 شهيدًا بينهم أطفال ونساء ومنهم 6 في عِداد المفقودين وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي لمدرسة “دار الأرقم” في حي التفاح بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 4 2025 - 08:52

الدفاع المدني في غزة: 31 شهيدًا بينهم أطفال ونساء ومنهم 6 في عِداد المفقودين وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي لمدرسة “دار الأرقم” في حي التفاح بقطاع غزة

منذ 10 mins 4 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة