عدوان أمريكي استهدف منطقة العصايد بمديرية كتاف في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2025 - 03:02

عدوان أمريكي استهدف منطقة العصايد بمديرية كتاف في اليمن

منذ 2 ساعة 4 April، 2025
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