سرايا القدس: القوة الصاروخية في سرايا القدس تقصف موقع “ناحل عوز” العسكري بعدد من الصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2025 - 21:38

سرايا القدس: القوة الصاروخية في سرايا القدس تقصف موقع “ناحل عوز” العسكري بعدد من الصواريخ

منذ 23 mins 3 April، 2025
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