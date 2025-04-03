فلسطين اليوم: جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2025 - 14:54

فلسطين اليوم: جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس

منذ 35 mins 3 April، 2025
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