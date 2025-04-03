القوات المسلحة اليمنية: مستمرون ومعنا الشعب اليمني العظيم في عملياتها المساندة لغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2025 - 10:50

القوات المسلحة اليمنية: مستمرون ومعنا الشعب اليمني العظيم في عملياتها المساندة لغزة

منذ 39 mins 3 April، 2025
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