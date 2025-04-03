سماع دوي انفجار في القطاع الغربي جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2025 - 02:54

سماع دوي انفجار في القطاع الغربي جنوبي لبنان

منذ 19 mins 3 April، 2025
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