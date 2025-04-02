وسائل اعلام سورية: سماع دويّ انفجارات بمطار حماة العسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2025 - 23:18

وسائل اعلام سورية: سماع دويّ انفجارات بمطار حماة العسكري

منذ 2 ساعة 2 April، 2025
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