وسائل إعلام العدو: إلقاء قنابل محلية الصنع على قوة صهيونية في سيلة الحارثية قرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2025 - 19:14

وسائل إعلام العدو: إلقاء قنابل محلية الصنع على قوة صهيونية في سيلة الحارثية قرب جنين

منذ 42 mins 2 April، 2025
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