العدوان على غزة | مجزرة في جباليا… والاحتلال يوسّع عملياته البرية برفح

في اليوم الـ16 من استئناف حرب الإبادة على غزة، أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن تقارير أممية، بنزوح نحو 140 ألف فلسطيني منذ استئناف الحرب على غزة، وفرار عشرات الآلاف من مناطقهم الأسبوع الماضي. بينما أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء توسيع نطاق “العملية العسكرية” في رفح جنوب القطاع المدمر. يأتي ذلك في وقت أفاد فيه المدير العام لوزارة الصحة في غزة باستشهاد 19 فلسطينياً في مجزرة عيادة الأونروا بينهم 9 أطفال.

وفي التفاصيل، فقد أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم توسيع نطاق عملياته العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، في حين أفادت مصادر طبية باستشهاد 47 مواطناً جراء القصف الإسرائيلي على مناطق تقع وسط وجنوبي القطاع.

وفي الأثناء، تواصل المروحيات المعادية إطلاق نيران أسلحتها على مناطق في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، كما ناشدت عشرات العائلات المحاصرة المجتمع الدولي لإخراجها من خربة العدس شمالي رفح.

تغطية صحفية: طيران الاحتلال ينفذ غارات عنيفة ومتواصلة منذ ساعات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/XAcPJu9ZBf — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 2, 2025

وعاد الوزير كاتس ليقول إنه “من المقرر السيطرة على مساحات واسعة من القطاع وضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية”.

وأضاف في بيان أنه “سيكون هناك إجلاء واسع النطاق للسكان من مناطق القتال”، داعياً سكان غزة إلى “القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين”، حسب تعبيره، زاعماً أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب، علة حد قوله.

يأتي كلام كاتس في وقت ذكرت فيه صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن جيش الاحتلال “يتقدم ببطء في مدينة رفح رغم توسيع العملية العسكرية”، موضحة أن “المدينة لا تزال بعيدة عن عملية برية واسعة النطاق والتي لم توافق عليها القيادة الأمنية والسياسية بعد”.

بدورها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن “العملية البرية التي بدأها الجيش الليلة الماضية في رفح تشارك فيها فرقة واحدة بهذه المرحلة، وهي الفرقة المدرعة رقم 36”. وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن هذه الفرقة انتقلت إلى الجنوب قبل نحو 10 أيام، وبدأت بالاستعداد للعملية البرية التي انطلقت هذه الليلة.

من جهتها، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إن الحكومة تدخل مزيداً من الجنود لغزة بدلاً من إخراج المختطفين ضمن صفقة تبادل، وإنهاء الحرب. وأضافت هذه الهيئة الإسرائيلية أن العائلات أصيبت بالذعر عندما أعلن وزير الحرب توسيع العملية العسكرية في غزة.

وأشارت إلى أن الإفراج عن الأسرى مسؤولية حكومة بنيامين نتنياهو، وأن العائلات تشعر بأن هذه المهمة أصبحت هامشية.

وطالبت هيئة الأسرى رئيسَ الحكومة ووزير الحرب ورئيس الأركان “أن يقدموا شرحا لهذه العملية العسكرية، وكيف لها أن تخدم هدف إعادة الأسرى وعدم تعريضهم للخطر”.

مجزرة جباليا

ميدانياً، شنّت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم غارات جوية وقصفًا مدفعيًا مكثفًا على جنوب ووسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء. وارتكبت طائرات الاحتلال ارتكبت مجزرة عندما قصفت عيادة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا، خلفت 16 شهيدا بينهم 9 أطفال وعشرات الجرحى.

#فيديو | 8 شهداء بينهم أطفال في قصف الاحتلال عيادة الأونروا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة pic.twitter.com/DNwqQvIojy — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 2, 2025

هذا واستشهد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف معادي لمنزل وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفر هذا القصف عن دمار كبير في الممتلكات.

كذلك، استشهد 3 فلسطينيين في غارة معادية على أرض زراعية شمال شرق مدينة رفح في قطاع غزة. وقد تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثث الشهداء، حيث تم نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وقد فرضت قوات الاحتلال أوامر إخلاء على جميع سكان رفح.

كما قصفت طائرات الاحتلال المسجد الإندونيسي المدمر بمنطقة معن شرقي مدينة خان يونس.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد فلسطينيين اثنين وأصيب آخرون في غارة معادية استهدفت منزلاً بالمخيم.

عاجل .. شهـ.ـداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/vJey1pFosY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 2, 2025

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف شنّه الطيران الحربي المعادي على خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح. ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، استشهد 1042 فلسطينيا وأصيب 2542، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

المصدر: مواقع إخبارية