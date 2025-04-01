‌‏رويترز عن مصادر: سيتم إقالة كل الموظفين المحليين والدبلوماسيين الأمريكيين في وكالة التنمية الأمريكية ( USAID) في الخارج – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 1 2025 - 21:26

‌‏رويترز عن مصادر: سيتم إقالة كل الموظفين المحليين والدبلوماسيين الأمريكيين في وكالة التنمية الأمريكية ( USAID) في الخارج

منذ 52 mins 1 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة