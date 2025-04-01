زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا ماري لوبان تعتبر قرار منعها من الترشّح للانتخابات الرئاسية عام 2027 اثر ادانتها بتهمة اختلاس أموال عامة بأنه استبداد للقضاة ومناورات يمارسها النظام لمنعها من الوصول إلى سدّة الرئاسة وتقول إنها ستستأنف الحكم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2025 - 21:26

زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا ماري لوبان تعتبر قرار منعها من الترشّح للانتخابات الرئاسية عام 2027 اثر ادانتها بتهمة اختلاس أموال عامة بأنه استبداد للقضاة ومناورات يمارسها النظام لمنعها من الوصول إلى سدّة الرئاسة وتقول إنها ستستأنف الحكم

منذ 58 mins 1 April، 2025
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