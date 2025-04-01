ترامب: أجريت مكالمة هاتفية جيدة مع السيسي وبحثنا الوضع في غزة و”التقدم ضد الحوثيين” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2025 - 19:36

ترامب: أجريت مكالمة هاتفية جيدة مع السيسي وبحثنا الوضع في غزة و”التقدم ضد الحوثيين”

منذ 56 mins 1 April، 2025
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