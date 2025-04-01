وفد من “تجمع اللجان والروابط الشعبية” زار مرقد الشهيد السيد نصر الله

زار وفد من “تجمع اللجان والروابط الشعبية” في لبنان الثلاثاء مرقد سيد شهداء الامة الشهيد السيد حسن نصر الله، حيث تلا الفاتحة عن روحه، وعاهد الوفد “البقاء على خط المقاومة والتحرير، مهما بلغت التضحيات واشتدت التحديات”.

كما نظمت زيارات للتجمع إلى مدافن الشهداء في العاصمة وطرابلس والجنوب والبقاع، حيث تلا الأعضاء الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين في غزّة، والشهداء على طريق فلسطين في لبنان وكافة أقطار الأمّة، وخصوصاً في اليمن الذي يواجه عدواناً ثلاثياً أميركياً – بريطانياً – صهيونياً.

كما شارك في الزيارة أعضاء “الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمّة”، وممثلون عن الحزب “السوري القومي الاجتماعي” وحركة فتح ومنظمة التحرير، كما شارك أيضاً وفد كبير من “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” وعدد من قياديي وكوادر الجبهة.

وأمام الضريح الجماعي لشهداء مجزرة صبرا وشاتيلا حيث وضع الزوار أكاليل من الورود، ألقيت العديد من الكلمات التي حيت “الشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم في غزّة والضفة”، وأكدت “البقاء إلى جانب المقاومين حتى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام