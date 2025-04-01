جون كين المرشح لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: يجب ألا نضع مقاتلينا في دائرة الخطر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2025 - 17:38

جون كين المرشح لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: يجب ألا نضع مقاتلينا في دائرة الخطر

منذ 27 mins 1 April، 2025
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