سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير محمود أبو دقر بعد قضائه 5 سنوات في سجونها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2025 - 17:38

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير محمود أبو دقر بعد قضائه 5 سنوات في سجونها

منذ 42 mins 1 April، 2025
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