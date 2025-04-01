الجهاد الإسلامي: العدوان الغاشم الذي شنه العدو الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية فجر اليوم يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2025 - 17:38

الجهاد الإسلامي: العدوان الغاشم الذي شنه العدو الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية فجر اليوم يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار

منذ 59 mins 1 April، 2025
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