سرايا القدس: القوة الصاروخية في سرايا القدس تقصف سديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2025 - 13:24

سرايا القدس: القوة الصاروخية في سرايا القدس تقصف سديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية

منذ 10 mins 1 April، 2025
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