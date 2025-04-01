وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 42 شهيدا و183 مصابا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 1 2025 - 13:24

وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 42 شهيدا و183 مصابا خلال 24 ساعة

منذ 13 mins 1 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة