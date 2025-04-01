عون وسلام يدينان العدوان على الضاحية الجنوبية

أدان رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية فجر اليوم، واعتبر أن “هذا الاعتداء على محيط بيروت يحدث للمرة الثانية منذ اتفاق 26 تشرين الثاني الماضي”.

وقال عون إن “هذا العدوان يشكل إنذارًا خطيرًا حول النيات المبيّتة ضد لبنان، خصوصًا في توقيته الذي جاء عقب التوقيع في جدة على اتفاق لضبط الحدود اللبنانية-السورية، برعاية مشكورة ومقدّرة من قبل السعودية، كما أتى بعد زيارتنا إلى باريس والتطابق الكامل الذي شهدناه في وجهات النظر مع الرئيس ماكرون”.

واعتبر عون أن “التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم وحشدهم دعمًا لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا، ومنع أي انتهاك لها من الخارج، أو من مدسوسين في الداخل يقدّمون ذريعة إضافية للعدوان”.

وتابع: “كما يقتضي مزيدًا من الوحدة الداخلية خلف الأهداف الوطنية المُجمَع عليها في خطاب القسم وبيان الحكومة، وهو ما سنجسّده في عملنا وتعاوننا مع الحكومة ورئيسها، لوأد أي محاولة لهدر الفرصة الاستثنائية لإنقاذ لبنان”.

الرئيس سلام يدين العدوان: انتهاك صارخ للقرار 1701

بدوره، وفي تصريح مقتضب، أدان رئيس الوزراء نواف سلام العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، واعتبر أنه “يشكل انتهاكًا صارخًا للقرار الأممي 1701، الذي يؤكد سيادة لبنان وسلامته، كما يشكل خرقًا واضحًا للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في تشرين الماضي”.

وتابع تداعيات هذا العدوان مع كل من وزيري الدفاع والداخلية، ميشال منسى وأحمد الحجار.

في تصعيد جديد، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم، عدوانًا جويًا على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفةً مبنى سكني في منطقة معوض، وذلك في خرق جديد لوقف إطلاق النار والقرار الدولي رقم (1701).

ووفقًا للمعلومات، وقع القصف عند الساعة الثالثة والنصف، ما أدى إلى ارتقاء (3) أشخاص وإصابة (7) آخرين. وأكد شهود عيان سماع دوي انفجارات متتالية، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.

ويُعدّ هذا العدوان الثاني من نوعه في الضاحية الجنوبية منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، ويُضاف إلى مئات الخروقات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب والبقاع.

المصدر: الوكالة الوطنية