وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أدت في حصيلة أولية غير نهائية إلى 3 شهداء و4 إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2025 - 05:06

وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أدت في حصيلة أولية غير نهائية إلى 3 شهداء و4 إصابات

منذ 22 mins 1 April، 2025
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