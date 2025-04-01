جيش العدو يؤكد تنفيذه عدوانا بتوجيه من جهاز “الشاباك” على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2025 - 05:06

جيش العدو يؤكد تنفيذه عدوانا بتوجيه من جهاز “الشاباك” على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية بيروت

منذ 36 mins 1 April، 2025
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