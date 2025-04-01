غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2025 - 05:04

غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 1 ساعة 1 April، 2025
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