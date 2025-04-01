العميد سريع: الطائرة تعتبر السادسة عشرةَ التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2025 - 01:22

العميد سريع: الطائرة تعتبر السادسة عشرةَ التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس

منذ 46 mins 1 April، 2025
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