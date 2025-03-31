لاريجاني: تصرفات ترامب أصبحت قضية عالمية ونرجّح أنهم قد يقدمون على تصرف غير محسوب وإن كان الاحتمال ضعيفاً لكن قواتنا العسكرية على أتمّ الجهوزية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2025 - 23:20

لاريجاني: تصرفات ترامب أصبحت قضية عالمية ونرجّح أنهم قد يقدمون على تصرف غير محسوب وإن كان الاحتمال ضعيفاً لكن قواتنا العسكرية على أتمّ الجهوزية

منذ 28 mins 31 March، 2025
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