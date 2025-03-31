لاريجاني: الأميركيون لم يوضحوا موقفهم بوضوح في رسالتهم حتى لو هاجمت أميركا منشآتنا فلن تتمكن من إعاقة تقدمنا النووي لعام أو عامين لأننا اتخذنا تدابير احترازية لذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2025 - 23:20

لاريجاني: الأميركيون لم يوضحوا موقفهم بوضوح في رسالتهم حتى لو هاجمت أميركا منشآتنا فلن تتمكن من إعاقة تقدمنا النووي لعام أو عامين لأننا اتخذنا تدابير احترازية لذلك

منذ 29 mins 31 March، 2025
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