القناة 12 العبرية: سموتريتش يستقيل من منصبه وزيرًا للمالية ويعود إلى عضوية الكنيست احتجاجًا على طلب إيتمار بن غفير الحصول على منصب وزاري إضافي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2025 - 23:20

القناة 12 العبرية: سموتريتش يستقيل من منصبه وزيرًا للمالية ويعود إلى عضوية الكنيست احتجاجًا على طلب إيتمار بن غفير الحصول على منصب وزاري إضافي

منذ 1 ساعة 31 March، 2025
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