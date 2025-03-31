المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: تبدأ غدا الثلاثاء مناورة عسكرية من الصباح حتى الظهر في منطقة كريات شمونة ستشهد خلالها حركة نشطة لأفراد الأمن والطواقم الطبية في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2025 - 23:20

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: تبدأ غدا الثلاثاء مناورة عسكرية من الصباح حتى الظهر في منطقة كريات شمونة ستشهد خلالها حركة نشطة لأفراد الأمن والطواقم الطبية في المنطقة

منذ 1 ساعة 31 March، 2025
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