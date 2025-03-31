الناطق باسم الدفاع المدني في غزة : نعتب على الصليب الأحمر الذي نرى أنه لم يمارس دوره بالمستوى المطلوب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2025 - 21:14

الناطق باسم الدفاع المدني في غزة : نعتب على الصليب الأحمر الذي نرى أنه لم يمارس دوره بالمستوى المطلوب

منذ 19 mins 31 March، 2025
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