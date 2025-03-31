الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة قرب نيريم بغلاف غزة ولا خوف من أي تسرب للمعلومات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 31 2025 - 18:58

الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة قرب نيريم بغلاف غزة ولا خوف من أي تسرب للمعلومات

منذ 53 mins 31 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة