وزير الدفاع اليمني: لدينا من القدرات والمفاجآت الكبيرة والواسعة بشأن الصناعة العسكرية والإنتاج الحربي ما يذهل العدو ويريح الصديق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2025 - 16:28

وزير الدفاع اليمني: لدينا من القدرات والمفاجآت الكبيرة والواسعة بشأن الصناعة العسكرية والإنتاج الحربي ما يذهل العدو ويريح الصديق

منذ 48 mins 31 March، 2025
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