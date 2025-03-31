ارتقاء 6 مواطنين بينهم أطفال وعدد من الجرحى جراء قصف مجموعة من المواطنين وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2025 - 13:46

ارتقاء 6 مواطنين بينهم أطفال وعدد من الجرحى جراء قصف مجموعة من المواطنين وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

منذ 35 mins 31 March، 2025
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