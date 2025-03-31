المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: هناك من يحاول معاقبتنا لأننا أهل المقاومة ولأن مشروعنا السيادي لا يقبل بتطويب البلد للصهاينة وحلفائه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2025 - 10:46

المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: هناك من يحاول معاقبتنا لأننا أهل المقاومة ولأن مشروعنا السيادي لا يقبل بتطويب البلد للصهاينة وحلفائه

منذ 3 ساعة 31 March، 2025
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