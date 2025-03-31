جيش الاحتلال ينسف مبانٍ شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 31 2025 - 00:30

جيش الاحتلال ينسف مبانٍ شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 42 mins 30 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة